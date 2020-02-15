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Число заражених коронавірусом на лайнері в Японії наближається до 300

Новини » Надзвичайні події     15.02.2020 - 14:47
Число заражених коронавірусом на лайнері в Японії наближається до 300
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

За добу на лайнері виявили ще 67 заражених

Число заражених китайським коронавірусом на лайнері Diamond Princess в Японії наближається до 300 осіб. Про це пише японське видання Kyodo.

Повідомляється, що за добу було виявлено 67 нових випадків зараження нової коронавірусною інфекцією COVID-19. Таким чином, число заражених серед пасажирів і членів екіпажу судна зросла до 285 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд США готується до евакуації своїх громадян з круїзного лайнера Dimond Princess. Очікується, що евакуація буде проведена чартерними рейсами у неділю, 16 лютого.

Крім того, японська влада запідозрила масове зараження коронавірусом в лікарні Saiseikai Arida в префектурі Вакаяма. За словами губернатора цієї префектури, на цьому тижні захворіли лікар і пацієнт лікарні, а сьогодні стало відомо про зараження ще одного лікаря-пацієнта з його відділення, а також його дружини.

Відзначимо, в Європі сьогодні зафіксована перша смерть від китайського коронавірусу. Зокрема, у Франції помер 80-річний турист з Китаю, який кілька тижнів тому прибув до країни, але протягом півмісяця був госпіталізований.

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