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Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 174

Новости » Общество     12.02.2020 - 03:53
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 174
Иллюстративное фото (marinetraffic.com)

11 февраля стало известно о еще 39 заболевших

Еще 39 человек, включая одного сотрудника, заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным общественного вещателя NHK, общее количество инфицированных на корабле составляет 174 человека.

Ранее сообщалось, что в Японии подтвержден 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 135 человек - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, на котором к моменту его прибытия к порту Йокогама находилось 3700 человек. В понедельник, 10 февраля положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию была выявлена у 65 человек.

Согласно первоначальному плану, карантин судна должен продлиться до 19 февраля. После этого люди смогут покинуть судно.

РБК-Украина писало, что власти Японии приняли решение эвакуировать часть пассажиров с находящегося на карантине из-за коронавируса круизного лайнера Diamond Princess. В первую очередь вывезут пожилых людей и пассажиров, страдающих хроническими заболеваниями.

Напомним, 10 февраля подтвердилась информация о втором зараженном украинце. Оба зараженных уже покинули корабль и переведены в японскую больницу.

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