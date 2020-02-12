Число заражених коронавірусом на круїзному лайнері в Японії зросло до 174

Ілюстративне фото (marinetraffic.com)

11 лютого стало відомо про ще 39 хворих

Ще 39 осіб, включаючи одного співробітника, заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними громадського мовника NHK, загальна кількість інфікованих на кораблі становить 174 людини.

Раніше повідомлялося, що в Японії підтверджено 161 випадок зараження нової коронавирусной інфекцією. З них 135 осіб - пасажири і члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, на якому до моменту його прибуття до порту Йокогама перебувало 3700 чоловік. У понеділок, 10 лютого позитивна реакція на нову коронавирусную інфекцію було виявлено у 65 осіб.

Згідно з початковим планом, карантин судна повинен тривати до 19 лютого. Після цього люди зможуть покинути судно.

РБК-Україна писало, що влада Японії прийняли рішення евакуювати частина пасажирів з знаходиться на карантині через коронавіруса круїзного лайнера Diamond Princess. В першу чергу вивезуть літніх людей і пасажирів, які страждають хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, 10 лютого підтвердилася інформація про другому зараженому українця. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені на японську лікарню.