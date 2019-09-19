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В Киеве "заминировано" почти 70 объектов, - полиция

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 21:29
В Киеве "заминировано" почти 70 объектов, - полиция
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В полицию поступило четыре анонимных звонка о минировании ряда объектов

Число заминированных объектов в Киеве в четверг, 19 сентября, составило почти 70. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции столицы.

Как сообщается, сегодня в полицию поступило четыре анонимных звонка о минировании ряда объектов. Среди них: 11 детских садиков, восемь медицинский учреждений, 20 жилых домов, столичные мосты, одно дипломатическое и семь государственных учреждений и 22 торгово-развлекательных центров (ТРЦ).

"Просим с пониманием отнестись к тем мерам, которые проводит полиция в рамках проверки информации, указанной в анонимках, ведь правоохранители пытаются работать так, чтобы минимизировать неудобства для киевлян и гостей города", - говорится в сообщении.

К проверкам объектов привлечены подразделения взрывотехников, кинологов и киберполиции. После проверок следователи определятся с правовой квалификацией.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице правоохранители проверяют информацию о минировании мостов, роддомов и ТРЦ. Вместе с тем, сотрудники полиции не называют адреса, по которым проводятся проверки.

Кроме того, в Киеве из-за сообщения о минировании перекрывали улицу Банковую, а вход на территорию Офиса президента был закрыт. Также сообщалось, что заминировали здания Государственного бюро расследований, Генеральной прокуратуры Украины и Кабинета министров.

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