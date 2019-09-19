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У Києві "заміновано" майже 70 об'єктів, - поліція

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 21:29
У Києві "заміновано" майже 70 об'єктів, - поліція
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У поліцію надійшло чотири анонімного дзвінка про мінування ряду об'єктів

Кількість замінованих об'єктів у Києві в четвер, 19 вересня, склала майже 70. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції столиці.

Як повідомляється, сьогодні в поліцію надійшло чотири анонімного дзвінка про мінування ряду об'єктів. Серед них: 11 дитячих садків, вісім медичний установ, 20 житлових будинків, столичні мости, одне дипломатичне і сім державних установ і 22 торгово-розважальних центрів (ТРЦ).

"Просимо з розумінням поставитися до тих заходів, які проводить поліція в рамках перевірки інформації, зазначеної в анонімках, адже правоохоронці намагаються працювати так, щоб мінімізувати незручності для киян і гостей міста", - йдеться в повідомленні.

До перевірок об'єктів залучено підрозділи вибухотехніків, кінологів і кіберполіції. Після перевірок слідчі визначаться з правовою кваліфікацією.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у столиці правоохоронці перевіряють інформацію про замінування мостів, пологових будинків і ТРЦ. Разом з тим, співробітники поліції не називають адреси, з яких проводяться перевірки.

Крім того, в Києві через повідомлення про замінування перекривали вулицю Банкову, а вхід на територію Офісу президента був закритий. Також повідомлялося, що замінували будівлі Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України та Кабінету міністрів.

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