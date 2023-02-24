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Число загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищило 44 тисячі

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П'ятниця 24 лютого 2023 21:41
Число загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищило 44 тисячі Фото: Число загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищило 44 тисячі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, кількість загиблих перевищила 44 тисячі людей.

Про це заявило Головне управління з надзвичайних ситуацій (AFAD), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar.

"Кількість загиблих внаслідок подвійного землетрусу магнітудою 7,7 і 7,6 бала, що сталися в районах Пазарджик і Ельбістан у Кахраманмараші, збільшилася до 44 218 осіб", - йдеться у заяві.

При цьому наголошується, що із зони землетрусів евакуювали 528 146 людей.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Крім того, відомо, що через землетруси в Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Також у Туреччині зафіксовано нові землетруси у затоці Хатай. Влада заявляє про 6 загиблих та 300 постраждалих.

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