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Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи

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Пятница 24 февраля 2023 21:41
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи Фото: Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 44 тысячи (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Турции в результате землетрясений, которые произошли 6 февраля, количество погибших превысило 44 тысячи человек.

Об этом заявило Главное управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar.

"Число погибших в результате двойного землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 бала, произошедших в районах Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, увеличилось до 44 218 человек", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что из зоны землетрясений эвакуировали 528 146 человек.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

Кроме того, известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

Также в Турции зафиксированы новые землетрясения в заливе Хатай. Власти заявляют о 6 погибших и 300 пострадавших.

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