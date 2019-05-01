Число задержанных на протестах в Венесуэле существенно возросло

В ходе протестов в Венесуэле, которые с новой силой вспыхнули 30 апреля, количество задержанных достигло 119 человек. Об этом говорится в сообщении правозащитников "Венесуэльский уголовный форум" в Twitter.

Сообщается, что в общее число задержанных вошли 11 подростков. По данным правозащитников, большинство задержаний - 68 человек - зафиксировано в штате Сулия. При этом в Каракасе задержали четыре человека.

Отметим, волна массовых митингов с новой силой активизировались 30 апреля. Самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо объявил о начале финальной стадии операции "Свобода", итогом которой должно стать свержение венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

По данным местных СМИ, в столкновениях пострадали более 30 человек. В частности, столкновения произошли возле военной авиабазы Ла-Карлота в Каракасе. Кроме того, были опубликованы кадры того, как бронированный автомобиль совершает наезды на протестующих.

Сегодня утром Мадуро выступил с обращением к нации, в котором объявил о подавлении переворота в Венесуэле.