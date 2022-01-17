Число задержанных в Алматы участников демонстраций возросло до 2,6 тысяч

С начала антитеррористической операции в Алматы задержали 2601 участника демонстраций. Правоохранителями также было изъято 127 единиц огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Informburo.kz .

"С начала антитеррористической операции в Алматы задержали 2601 участника незаконных акций, мародерств и других преступлений", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что всего изъяли 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов.

"За минувшие сутки на пульт "102" поступило всего 329 сообщений. В сall-центр комендатуры поступило 48 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования", - уточняет издание.