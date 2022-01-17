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Кількість затриманих в Алмати учасників демонстрацій зросла до 2,6 тисяч

Автор: Ольга Белей

З початку антитерористичної операції в Алмати затримали 2601 учасника демонстрацій. Правоохоронцями також було вилучено 127 одиниць вогнепальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Informburo.kz.

"З початку антитерористичної операції в Алмати затримали 2601 учасника незаконних акцій, мародерств та інших злочинів", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що всього вилучили 127 одиниць вогнепальної зброї і 4077 боєприпасів.

"За минулу добу на пульт "102" надійшло всього 329 повідомлень. У сall-центр комендатури надійшло 48 сигналів від громадян, які вимагали оперативного реагування", - уточнює видання.

Нагадаємо, раніше влада Казахстану повідомила про 225 загиблих в ході протестів і антитерористичної операції, в тому числі 19 силовиків. При цьому список жертв не опублікований.

Зазначимо, 2 січня в Казахстані почалися протести через різке подорожчання скрапленого газу. Учасники висунули політичні вимоги, проте згодом почалися сутички з силовиками.

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Казахстан