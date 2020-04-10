Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило черту в 1,6 млн человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Умерли вследствие заражения более 95,7 тыс. человек

В мире до 1 млн 601 тыс. 18 человек возросло количество заболевших коронавирусом COVID-19. Об этом передает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США) по состоянию на 6:45 в пятницу, 10 апреля.

Общее количество людей, которые умерли от инфекции, составляет 95 тыс. 718 человек. Сейчас больше всего в мире смертей зарегистрировано в Италии - 18 тыс. 279, в США - 16 тыс. 684 летальных случая, в Испании - 15 тыс. 447, во Франции - 12 тысяч 210.

В Великобритании насчитали 7 тыс. 978 умерших. В Китае, где вспыхнула инфекция, официальные источники страны сообщают о 3 тыс. 339 человек.

По состоянию на сегодня вследствие симптоматического лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 354 тыс. 972 человека.

Больше всего инфицированных в США (465 тыс. 750), Испании (153 тыс. 222) и Италии (143 тыс. 626).

Напомним, Китай предлагает Британии сотрудничестве в области профилактики эпидемий и финансирование медицинских разработок на фоне пандемии коронавируса.