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Кількість хворих коронавірусом у всьому світі перевищила 1,6 млн людей

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 07:16
Кількість хворих коронавірусом у всьому світі перевищила 1,6 млн людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Померли внаслідок зараження понад 95,7 тис. людей

У світі до 1 млн 601 тис. 18 людей зросла кількість хворих коронавірусом COVID-19. Про це передає Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США) станом на 6:45 у п'ятницю, 10 квітня.

Загальна кількість людей, які померли від інфекції, становить 95 тис. 718 осіб. Наразі найбільше у світі смертей зареєстровано в Італії - 18 тис. 279, у США - 16 тис. 684 летальних випадки, в Іспанії - 15 тис. 447, у Франції - 12 тисяч 210.

У Великій Британії нарахували 7 тис. 978 померлих. У Китаї, де спалахнула інфекція, офіційні джерела країни повідомляють про 3 тис. 339 осіб.

Станом на сьогодні внаслідок симптоматичного лікування від коронавірусної інфекції одужали 354 тис. 972 людини.

Найбільше інфікованих у США (465 тис. 750), Іспанії (153 тис. 222) та Італії (143 тис. 626).

Нагадаємо, Китай пропонує Британії співпрацю в області профілактики епідемій та фінансування медичних розробок на тлі пандемії коронавірусу.

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