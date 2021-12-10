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Число сторонников визового режима с Россией превысило 50%

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Украина, Пятница 10 декабря 2021 12:17
Число сторонников визового режима с Россией превысило 50% Фото: большинство украинцев поддерживают визовый режим с Россией (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2021 года идею введения визового режима с Российской Федерацией поддерживают 52% украинцев. Выступают против 44% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, за последние два года количество сторонников визового режима с Россией существенно возросло. В 2019 году положительно относились только 39%.

Число сторонников визового режима с Россией превысило 50%

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 6-8 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, украинцы считают враждебными только две страны - Россию и Беларусь. Отношение к последней существенно ухудшилось лишь в последнее время.

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