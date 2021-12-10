Кількість прихильників візового режиму з Росією перевищила 50%

У грудні 2021 року ідею запровадження візового режиму з Російською Федерацією підтримують 52% українців. Виступають проти 44% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Як зазначають соціологи, за останні два роки кількість прихильників візового режиму з Росією суттєво зросла. У 2019 році позитивно ставилися тільки 39%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.