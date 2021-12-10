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Кількість прихильників візового режиму з Росією перевищила 50%

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 12:17
Кількість прихильників візового режиму з Росією перевищила 50% Фото: більшість українців підтримують візовий режим з Росією (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2021 року ідею запровадження візового режиму з Російською Федерацією підтримують 52% українців. Виступають проти 44% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, за останні два роки кількість прихильників візового режиму з Росією суттєво зросла. У 2019 році позитивно ставилися тільки 39%.

Кількість прихильників візового режиму з Росією перевищила 50%

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, українці вважають ворожими лише дві країни - Росію та Білорусь. Ставлення до останньої суттєво погіршилося лише останнім часом.

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