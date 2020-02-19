Число смертей від коронавірусу зросло до 2011

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Кількість заражених перевищила 75 тисяч людей

У Китаї кількість померлих від пневмонії, спричиненої новим коронавірусом COVID-19, становить вже 2011 осіб. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Зазначається, що кількість заражених в Китаї досягла 74186 людей. Це 80% від усієї кількості випадків.

Загалом у світі коронавірусом заразилися 75 тисяч 199 осіб. Також встановлено, що одужали станом на сьогодні, 19 лютого, 14 626 людей.

Нагадаємо, вночі з Києва до китайського міста Ухань вилетів літак, котрий евакуює українських громадян і громадян ще 10 країн.

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька зазначила перед відправкою літака, що відомство знайшло чотири місця, які є безпечними для евакуації до них громадян із китайського міста Ухань, що стало епіцентром епідемії нового коронавірусу. Із цих місць будуть обрані найбільш відповідні для евакуації. Міністр не конкретизувала, про які саме місця йдеться.