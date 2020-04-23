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Число смертей от COVID-19 в Украине превысило 180

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 09:33
Число смертей от COVID-19 в Украине превысило 180
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки было зафиксировано 13 новых смертей

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще 13 украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на утро 23 апреля, общее число погибших вследствие COVID-19 достигло 187. Вчера сообщалось о 174 жертвах инфекции.

"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%)", - сообщили в Минздраве.

Напомним, вчера во Львовской области зафиксировали две смерти от коронавируса. Умерла женщина с Яворивского района и мужчина из Мостиского района. Также сообщалось о двух смертельных случаях среди медицинских работников в Черновицкой области. Всего в области вирус подтвердили у более 170 медиков.

Летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусом, также был зафиксирован в Хмельницкой области. 22 апреля умерла монахиня Головичнецкого монастыря, которая ранее была госпитализирована в Хмельницкую областную больницу.

Также РБК-Украина писало о первой смерти пациента от COVID-19 на оккупированном Донбассе.

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