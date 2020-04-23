Кількість смертей від COVID-19 в Україні перевищила 180

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу було зафіксовано 13 нових смертей

За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли ще 13 українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на ранок 23 квітня, загальна кількість загиблих внаслідок COVID-19 досягла 187. Вчора повідомлялося про 174 жертви інфекції.

"Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей, з них 94 чоловіки та 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%)", - повідомили у МОЗ.

Нагадаємо, вчора у Львівській області зафіксували дві смерті від коронавірусу. Померла жінка з Яворівського району і чоловік з Мостиського району. Також повідомлялося про два смертельні випадки серед медичних працівників в Чернівецькій області. Всього в області вірус підтвердили у понад 170 медиків.

Летальний випадок від ускладнень, викликаних коронавірусом, також був зафіксований у Хмельницькій області. 22 квітня померла черниця Головичнецького монастиря, яка раніше була госпіталізована до Хмельницької обласної лікарні.

Також РБК-Україна писало про першу смерть пацієнта від COVID-19 на окупованому Донбасі.