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На оккупированном Донбассе умер первый пациент с коронавирусом

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 17:39
На оккупированном Донбассе умер первый пациент с коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего оккупационная власть подтвердила более 80 случаев COVID-19

На оккупированном Донбассе подтверждена первая смерть пациента с коронавирусом. Об этом заявила так называемый "министр здравоохранения ЛНР" Наталия Пащенко, передают сепаратистские СМИ.

По ее словам, умер 74-летний мужчина с коронавирусом. В то же время причиной смерти называют сердечно-сосудистую патологию.

"Пациент возрастной, 74 лет, но он являлся носителем COVID-инфекции, то есть он, как контактный, был заражен, но причина смерти - в его основной патологии", - отметила Пащенко.

Всего же оккупационные власти на 22 апреля подтверждают 48 случаев коронавируса в отдельных районах Луганской области и еще 36 - Донецкой области.

Напомним, ранее во Львовской области зафиксировали две новые смерти от COVID-19.

До этого стало известно, что на подконтрольной Украине части Донецкой области из 18 больных коронавирусом 10 уже вылечились. Большинство случаев заболевания были выявлены в Мариуполе - 11 человек. Также известно об одном летальном случае в Дружковке. За прошлые сутки на подконтрольной территории Донецкой области было подтверждено два новых случая заболевания.

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 22 апреля
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