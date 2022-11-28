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Число російських втрат в Україні наближається до 88 тисяч, - Генштаб

Фото: кількість російських втрат в Україні наближається до 88 тисяч (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська за минулу добу ліквідували 590 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 87 900 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 87 900 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків - 2908 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 5861 (+5) од.,
  • артилерійських систем -1899 (+2) од.,
  • РСЗВ - 395 (+0) од.
  • засоби ППО - 209 (+0) од.,
  • літаків - 278 (+0) од.,
  • вертольотів - 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
  • крилаті ракети - 531 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4416 (+4) од.,
  • спеціальна техніка – 163 (+0).

Нагадаємо, українські захисники 26 листопада завдали потужних ударів по окупантам у Запорізькій області. Ворог зазнав значних втрат.

Крім того, у Генштабі розповіли як справи на Кінбурнській косі, де тривають бойові дії.

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