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ЗСУ завдали потужних ударів по росіянах у Запорізькій області: в Генштабі порахували втрати противника

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Понеділок 28 листопада 2022 07:55
ЗСУ завдали потужних ударів по росіянах у Запорізькій області: в Генштабі порахували втрати противника Фото: ЗСУ завдали потужних ударів по росіянах у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники 26 листопада завдали потужних ударів по окупантах у Запорізькій області. Ворог зазнав значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Підтверджено ураження об’єкту російських загарбників в районі населеного пункту Енергодар. Знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 солдатів", - зазначили наші воїни.

Також у Генштабі розповіли, що у районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області, в результаті дій Сил оборони, близько 80 окупантів зазнали поранень. Кількість загиблих ворогів уточнюється.

Окрім цього, було зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника на ремонті в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області.

Нагадаємо, українські військові за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області.

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