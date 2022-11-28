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Число российских потерь в Украине приближается к 88 тысячам, - Генштаб

Фото: число российских потерь в Украине приближается к 88 тысячам (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска за минушвие сутки ликвидировали 590 оккупантов и несколько единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 87 900 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 87900 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 2908 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 5861 (+5) ед,
  • артиллерийских систем -1899 (+2) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1555 (+0),
  • крылатые ракеты - 531 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4416 (+4) ед,
  • специальная техника - 163 (+0).

Напомним, украинские защитники 26 ноября нанесли мощные удары по оккупантам в Запорожской области. Враг понес значительные потери.

Кроме того, в Генштабе рассказали как обстоят дела на Кинбурнской косе, где продолжаются боевые действия.

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