Число раненых из-за российской агрессии детей возросло: новые данные
С начала полномасштабного вторжения России пострадали более 1042 украинских детей. Из них 358 детей погибли, еще более 684 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
Больше всего в результате российской агрессии пострадало детей в Донецкой области - 361, Харьковской - 194, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 54, Херсонской - 54, Запорожской - 40.
Так, стало известно, что накануне в результате обстрела российскими оккупантами Николаева получил осколочное ранение 17-летний парень.
Напомним, вчера около 18:30 в Николаеве прогремели взрывы. В то время в городе была объявлена воздушная тревога. Под обстрелами оказался жилой дом в одном из районов города.