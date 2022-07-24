Кількість поранених через російську агресію дітей зросла: нові дані

З початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали понад 1042 українських дітей. З них 358 дітей загинули, ще понад 684 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.