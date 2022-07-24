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Кількість поранених через російську агресію дітей зросла: нові дані

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Неділя 24 липня 2022 10:25
Кількість поранених через російську агресію дітей зросла: нові дані Фото: кількість поранених через російську агресію дітей зросла (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали понад 1042 українських дітей. З них 358 дітей загинули, ще понад 684 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

Найбільше внаслідок російської агресії постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 54, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Так, стало відомо, що напередодні в результаті обстрілу російськими окупантами Миколаєва отримав осколкове поранення 17-літній хлопець.

Нагадаємо, вчора близько 18:30 у Миколаєві прогриміли вибухи. У той час в місті була оголошена повітряна тривога. Під обстрілами опинився житловий будинок в одному з районів міста.

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