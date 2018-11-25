Кількість поранених внаслідок атаки українських кораблів з боку РФ зросла

Фото: атака кораблів ВМС України (скрін відео)

У ВМС повідомили про двох поранених членів екіпажів українських кораблів

Внаслідок атаки з боку Російської Федерації кораблів Військово-морських сил України поранено двох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на командування ВМС.

Зазначається, що станом на 21:20 малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир "Яни Капу" також примусили зупинитися.

"Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків", - заначили у ВМС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія атакувала українські кораблі у Керченській протоці, в результаті чого поранений один член екіпажу. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ". Катер втратив хід.

В Азовському морі у неділю, 25 листопада, зранку російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил (ВМС) України, а в післяобідню пору у Міністерстві оборони України вже повідомили про виявлені ударні вертольоти росіської армії.