ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кількість поранених внаслідок атаки українських кораблів з боку РФ зросла

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 21:46
Кількість поранених внаслідок атаки українських кораблів з боку РФ зросла
Фото: атака кораблів ВМС України (скрін відео)

У ВМС повідомили про двох поранених членів екіпажів українських кораблів

Внаслідок атаки з боку Російської Федерації кораблів Військово-морських сил України поранено двох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на командування ВМС.

Зазначається, що станом на 21:20 малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир "Яни Капу" також примусили зупинитися.

"Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків", - заначили у ВМС.

Кількість поранених внаслідок атаки українських кораблів з боку РФ зросла

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія атакувала українські кораблі у Керченській протоці, в результаті чого поранений один член екіпажу. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ". Катер втратив хід.

В Азовському морі у неділю, 25 листопада, зранку російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил (ВМС) України, а в післяобідню пору у Міністерстві оборони України вже повідомили про виявлені ударні вертольоти росіської армії. 

Агресія Росії у Азовському морі: Порошенко зв'язався із керівництвом ЄС та НАТО Росія атакувала українські ВМС: усі подробиці
Новини України Керченский мостАзовское моревмс Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся