Число ракетоносіїв РФ у Чорному морі може збільшитися на три катери з "Калібрами"

Склад Чорноморського флоту РФ у 2023 році поповниться трьома малими ракетними катерами серії "Каракурт". Кожен їх може нести 8 крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Чорноморським флотом РФ віце-адмірала Віктора Соколова.
"У 2023 році планується прийняти до складу флоту три новітні МРК серії "Каракурт", озброєних високоточною ракетною зброєю, а також новий патрульний корабель", - сказав він.
Що відомо про катер?
МРК серії "Каракурт" мають довжину 67 м, ширину - 11 м, осадку - 4 м, водотоннажність - близько 800 тонн, дальність плавання - до 2500 миль, автономність - 15 діб.
Основне озброєння - одна пускова установка універсального корабельного комплексу 3С14 РК на 8 ракет "Калібр", одна 76-мм артилерійська установка АК-176МА, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-М", дві кулеметні установки.
Нагадаємо, що в ніч на 9 травня путінські війська вдалися до чергової ракетної атаки по Україні. За дві хвилі обстрілу окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555. Втім, майже всі вони були знищені.
Додамо, як пояснив президент Володимир Зеленський, на тлі невдач на фронті, зокрема в Бахмуті, війська РФ збільшили ракетні удари по Україні. Таким чином у Росії хочуть хоч щось "продати" своєму народові у вигляді так званих "перемог".
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