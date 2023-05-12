Число ракетоносіїв РФ у Чорному морі може збільшитися на три катери з "Калібрами"

Склад Чорноморського флоту РФ у 2023 році поповниться трьома малими ракетними катерами серії "Каракурт". Кожен їх може нести 8 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Чорноморським флотом РФ віце-адмірала Віктора Соколова.

"У 2023 році планується прийняти до складу флоту три новітні МРК серії "Каракурт", озброєних високоточною ракетною зброєю, а також новий патрульний корабель", - сказав він.

Нагадаємо, що в ніч на 9 травня путінські війська вдалися до чергової ракетної атаки по Україні. За дві хвилі обстрілу окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555. Втім, майже всі вони були знищені.

Додамо, як пояснив президент Володимир Зеленський, на тлі невдач на фронті, зокрема в Бахмуті, війська РФ збільшили ракетні удари по Україні. Таким чином у Росії хочуть хоч щось "продати" своєму народові у вигляді так званих "перемог".

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