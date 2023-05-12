Число ракетоносителей РФ в Черном море может увеличиться на три катера с "Калибрами"

Состав Черноморского флота РФ в 2023 году пополнится тремя малыми ракетными катерами серии "Каракурт". Каждый них может нести 8 крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Черноморским флотом РФ вице-адмирала Виктора Соколова.

МРК серии "Каракурт" имеют длину 67 м, ширину - 11 м, осадку - 4 м, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания – до 2500 миль, автономность - 15 суток.

"В 2023 году планируется принять в состав флота три новейших малых ракетных катера (МРК) серии "Каракурт", вооруженных высокоточным ракетным оружием, а также новый патрульный корабль", - сказал он.

Напомним, что в ночь на 9 мая путинские войска прибегли к очередной ракетной атаке по Украине. За две волны обстрела оккупанты совершили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. Впрочем, почти все они были уничтожены.

Как пояснил президент Владимир Зеленский, на фоне неудач на фронте, в частности в Бахмуте, войска РФ увеличили ракетные удары по Украине. Таким образом, в России хотят хоть что-то "продать" своему народу в виде так называемых "побед".

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