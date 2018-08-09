Военные сообщили о запуске по Израилю 70 ракет из сектора Газа
Система ПВО "Железный купол" перехватила 11 ракет
Из сектора Газа по Израилю запустили около 70 ракет, из них 11 были перехвачены системой ПВО "Железный купол", большинство снарядов упали в незаселенной местности. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.
"За последние 5 часов из сектора Газа в Израиле было запущено около 70 ракет. Система воздушной обороны "Железный купол" перехватила 11 запусков, большинство ракет попали в незаселенные районы", - говорится в сообщении.
In the last 5 hours, approximately 70 rockets were launched from the Gaza Strip at Israel. The Iron Dome aerial defense system intercepted 11 launches, the majority of the rockets hit open areas.— IDF (@IDFSpokesperson) August 8, 2018
По данным израильских СМИ, ракетные обстрелы были проведены палестинской группировкой ХАМАС после того, как накануне израильская авиация нанесла удары по сектору Газа.
Напомним, в результате обстрела израильской артиллерией военных объектов исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа погибли двое палестинцев.