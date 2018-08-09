Число ракет, випущених по Ізраїлю із сектора Газа, досягла 150

25 ракет були перехоплені системою ПРО "Залізний купол"

Кількість ракет, випущених по Ізраїлю з території сектора Газа з вечора 8 серпня, досягла 150, з них 25 були перехоплені системою ПРО "Залізний купол". Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (IDF) у Twitter.

Як повідомляється, у відповідь ізраїльські військові атакували цементний завод палестинського ісламістського руху ХАМАС у секторі Газа.

Разом з тим, відповідно до інформації Times of Israel, в результаті обстрілу трьох ізраїльтян у місті Сдерот було поранено.

Також щонайменше вісім осіб були піддані панічним атакам, серед них дві вагітні жінки.

Крім того, в секторі Газа загинула 23-річна вагітна жінка і її дочка.

Раніше повідомлялося, що із сектора Газа по Ізраїлю запустили близько 70 ракет, з них 11 були перехоплені системою ППО "Залізний купол", більшість снарядів впали в незаселеній місцевості.

"За останні 5 годин з сектора Газа в Ізраїлі було запущено близько 70 ракет. Система повітряної оборони "Залізний купол" перехопила 11 запусків, більшість ракет потрапили в незаселені райони", - йдеться в повідомленні.

Раніше в результаті обстрілу ізраїльської артилерією військових об'єктів ісламістського угруповання ХАМАС на півночі сектора Газа загинули двоє палестинців.

18 червня авіація Ізраїлю завдала удару з дев'яти військових об'єктах ісламістського угруповання ХАМАС на півночі сектора Газа.

Повідомлялося, що удари були зроблені у відповідь на запуск бойовиками ХАМАС у бік ізраїльської території повітряних зміїв і повітряних куль з горючими речовинами і невеликими вибуховими пристроями для підпалу посушливих земель і лісів.