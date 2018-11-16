Число зниклих безвісти через пожежі в Каліфорнії перевищило 600

Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/BlakeShelton004)

Місцева влада вважає, що кількість зниклих коливатиметься

В результаті лісових пожеж у Каліфорнії (США) 631 особа вважається зниклою безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що напередодні офіційний список зниклих безвісти зріс з 300 до 631 особи. За словами шерифа округу Бьютт Корі Хонеа, учасникам пошукових операцій вдалося обробити і перевірити всю інформацію.

"Я хочу, щоб ви розуміли: ми працювали в умовах виняткового хаосу", - додав він.

Він також підкреслив, що кількість зниклих буде коливатися. За даними каліфорнійської влади, зараз пожежі локалізовані на 40%. Найсильніше постраждало місто Парадайс, яке, швидше за все, доведеться перебудовувати.

Нагадаємо, 13 листопада президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха в Каліфорнії. Він зазначив, що прийняв таке рішення, щоб "полегшити страждання".

Лісові пожежі в Каліфорнії почалися в четвер, 8 листопада, і одразу охопили кілька десятків тисяч гектарів. Нинішні пожежі вже назвали найбільш руйнівними в історії штату. Крім пожежі в північній частині, на півдні тривають ще дві.