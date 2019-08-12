Число пострадавших от взрывов на военном складе в России выросло

Число пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части под Ачинском в Красноярском крае (Российская Федерация) достигло 33 человек. Об этом сообщается на сайте местного минздрава.

Как отмечается в сообщении, в результате первой волны взрывов, произошедшей 5 августа, пострадали 15 человек, из них один погиб на месте, шесть были госпитализированы в Ачинскую МРБ, все госпитализированные - средней степени тяжести.

Кроме того, 9 августа в ходе проведения работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации произошли подрывы снарядов. Окончательно потушить пожар на складах удалось 11 августа. По состоянию на утро 12 августа за медицинской помощью обратились 18 человек.

Напомним, 5 августа в Российской Федерации в Красноярском крае произошел пожар на одном из военных складов, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Сообщалось, что в результате взрывов пострадали девять человек. Позже в СК РФ подтвердили информацию об одном погибшем в результате ЧП.

Позже сообщалось, что всего при взрывах на военных складах под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек.