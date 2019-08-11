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Взрывы на складе в РФ: количество пострадавших достигло 30

Новости » Происшествия    11.08.2019 - 12:16
Взрывы на складе в РФ: количество пострадавших достигло 30
Фото: взрыв под Ачинськом (из открытых источников)

Взрывы на военном складе произошли 5 и 9 августа

В России уточнили число пострадавших в результате двух серий взрывов на военном складе вблизи Ачинска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так, по данным неназванного представителя экстренных служб Красноярского края, в результате взрывов на военном складе 5 и 9 августа пострадали 30 человек. Кроме того, еще один человек погиб.

"По уточненным данным, из-за взрывов 5 и 9 августа всего пострадал 31 человек, из них один погиб", - отметил представитель.

Также такое количество пострадавших называют и в региональном ведомстве здравоохранения. По словам представителей ведомства, в результате второй серии взрывов пострадали 17 человек, а в результате первого - 14.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва на военном складе под российским Ачинськом, который произошел 9 августа, пострадали 12 человек. Четверо были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Ранее РБК-Украина писало, что 5 августа в Российской Федерации в Красноярском крае произошел пожар на одном из военных складов, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Сообщалось, что в результате взрывов пострадали девять человек. Позже в СК РФ подтвердили информацию об одном погибшем в результате ЧП.

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