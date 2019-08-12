Число постраждалих від вибухів на військовому складі в Росії виросло

Кількість постраждалих від вибухів боєприпасів на території військової частини під Ачинськом в Красноярському краї (Російська Федерація) досягло 33 осіб. Про це повідомляється на сайті місцевого МОЗ.

Як наголошується в повідомленні, в результаті першої хвилі вибухів, що сталася 5 серпня, постраждали 15 осіб, з них один загинув на місці, шестеро були госпіталізовані в Ачинскую МРБ, всі госпіталізовані - середнього ступеня тяжкості.

Крім того, 9 серпня в ході проведення робіт з розмінування та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації сталися вибухи снарядів. Остаточно загасити пожежу на складах вдалося 11 серпня. Станом на ранок 12 серпня за медичною допомогою звернулось 18 осіб.

Нагадаємо, 5 серпня в Російській Федерації в Красноярському краї сталася пожежа на одному з військових складів, в результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди. Повідомлялося, що в результаті вибухів постраждали дев'ять осіб. Пізніше СК РФ підтвердили інформацію про одного загиблого в результаті НП.

Пізніше повідомлялося, що всього через вибухи на військових складах під Ачинському у Красноярському краї постраждали 30 осіб.