Число пострадавших от взрыва в Одессе возросло

Число пострадавших в результате взрыва в Одессе возросло до пяти. На данный момент известно, что троих из них госпитализировали.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что на переулке Хуторской произошел взрыв газовоздушной смеси в одной из квартир на втором этаже. После взрыва произошел пожар, который уже потушили.
"Предварительно пострадали 5 человек (состояние уточняется), из них - 3 доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Харькове произошел взрыв на предприятии по производству подсолнечного масла. В результате один человек погиб, еще один пострадал. По словам спасателей, в металлическом ангаре взорвался резервуар, здание было полностью разрушено.
До этого во Львовской области во дворе частного дома произошел взрыв, в результате которого погиб человек. По предварительным данным, это была ручная граната "РГД-5". Как установила полиция, в результате взрыва телесные повреждения получил 47-летний местный житель. Он от полученных травм скончался на месте происшествия.