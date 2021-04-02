Число пострадавших от взрыва в Одессе возросло

Число пострадавших в результате взрыва в Одессе возросло до пяти. На данный момент известно, что троих из них госпитализировали.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям .

Сообщается, что на переулке Хуторской произошел взрыв газовоздушной смеси в одной из квартир на втором этаже. После взрыва произошел пожар, который уже потушили.

"Предварительно пострадали 5 человек (состояние уточняется), из них - 3 доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.