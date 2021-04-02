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Число постраждалих від вибуху в Одесі зросло

Новость на русском → Одеса, П'ятниця 02 квітня 2021 16:48
Число постраждалих від вибуху в Одесі зросло Фото: місце вибуху в Одесі (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Число постраждалих в результаті вибуху в Одесі зросло до п'яти. На даний момент відомо, що трьох з них госпіталізували.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на провулку Хуторський стався вибух газоповітряної суміші в одній з квартир на другому поверсі. Після вибуху сталася пожежа, яку вже загасили.

"Попередньо постраждали 5 осіб (стан уточнюється), з них - 3 доставлені в лікувальні установи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Харкові стався вибух на підприємстві з виробництва соняшникової олії. В результаті один чоловік загинув, ще один постраждав. За словами рятувальників, в металевому ангарі вибухнув резервуар, будівлю було повністю зруйновано.

До цього у Львівській області у дворі приватного будинку стався вибух, в результаті якого загинула людина. За попередніми даними, це була ручна граната "РГД-5". Як встановила поліція, в результаті вибуху тілесні ушкодження отримав 47-річний місцевий житель. Він від отриманих травм помер на місці події.

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