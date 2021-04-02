Число постраждалих від вибуху в Одесі зросло

Число постраждалих в результаті вибуху в Одесі зросло до п'яти. На даний момент відомо, що трьох з них госпіталізували.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на провулку Хуторський стався вибух газоповітряної суміші в одній з квартир на другому поверсі. Після вибуху сталася пожежа, яку вже загасили. "Попередньо постраждали 5 осіб (стан уточнюється), з них - 3 доставлені в лікувальні установи", - йдеться в повідомленні.