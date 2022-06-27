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Число пострадавших из-за войны детей возросло: новые данные

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Киев, Понедельник 27 июня 2022 08:51
Число пострадавших из-за войны детей возросло: новые данные Фото: с начала войны пострадали более 953 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 953 детей. Число жертв составляет 339 детей, а раненых - 614.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 335, Харьковской - 179, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 57, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17.

По данным ведомства, 26 июня в результате ракетного удара по Шевченковскому району Киева получила ранения малолетняя девочка, которую спасатели извлекли из-под завалов жилого дома.

Напомним, оккупанты незаконно депортировали в Россию более 300 тысяч детей.

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