Число пострадавших из-за войны детей возросло: новые данные
Фото: с начала войны пострадали более 953 детей (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 953 детей. Число жертв составляет 339 детей, а раненых - 614.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 335, Харьковской - 179, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 57, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17.
По данным ведомства, 26 июня в результате ракетного удара по Шевченковскому району Киева получила ранения малолетняя девочка, которую спасатели извлекли из-под завалов жилого дома.