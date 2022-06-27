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Кількість постраждалих через війну дітей зросла: нові дані

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Київ, Понеділок 27 червня 2022 08:51
Кількість постраждалих через війну дітей зросла: нові дані Фото: з початку війни постраждали понад 953 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 953 дітей. Кількість жертв становить 339 дітей, а поранених - 614.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області-335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 57, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

За даними відомства, 26 червня в результаті ракетного удару по Шевченківському району Києва отримала поранення малолітня дівчинка, яку рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку.

Нагадаємо, окупанти незаконно депортували до Росії понад 300 тисяч дітей.

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