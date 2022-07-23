Число пострадавших от удара под Кропивницким вновь возросло

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"По состоянию на сейчас, имеем уже 19 раненых, в результате сегодняшнего утреннего обстрела. Их жизни ничего не угрожает. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь", - пишет Райкович.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня российские военные ударили 13 ракетами вблизи Кропивницкого. Враг выпустил 8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3. Перед этим было известно, что количество раненых из-за ракетного удара возросло до 16 человек.

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