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Россия ударила 13-ю ракетами вблизи Кропивницкого: есть погибшие и раненые

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Кропивницкий, Суббота 23 июля 2022 09:10
Россия ударила 13-ю ракетами вблизи Кропивницкого: есть погибшие и раненые Фото: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович (facebook.com/andriy.raykovich)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты ударили 13 ракетами вблизи Кропивницкого (Кировоградская область). Враг попал в военный объект и железнодорожный, есть жертвы и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.

"Сегодняшнее утро с вражескими прилетами. 13 ракет (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3). Попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов" Укрзализныци". Есть погибшие и раненые", - пишет Райкович.

По его словам, сейчас на месте работают спасательные и пиротехнические подразделения.

Кроме того, сейчас без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов. Аварийные бригады "Облэнерго" работают.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду городов, в частности, появились подробности обстрелов Харькова и Николаева.

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