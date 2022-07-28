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Число пострадавших от российской агрессии детей вновь возросло: новые данные

Фото: число раненых детей из-за российской агрессии выросло (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

С начала полномасштабного вторжения России пострадал более 1051 украинский ребенок. Число жертв достигло 358, а раненых - 693.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Telegram Офиса генерального прокурора.

Так, 27 июля в результате обстрела Николаевского района Николаевской области получили ранения мальчики 14 и 12 лет.

Также в среду из-за минометного обстрела села Прудянка Харьковской области был ранен 12-летний мальчик.

В ОГП отметили, что больше всего от агрессии РФ пострадало несовершеннолетних в:

  • Донецкой области - 363;
  • Харьковской области - 195;
  • Киевской области - 116;
  • Черниговской области - 68;
  • Луганской области - 61;
  • Николаевской области - 57;
  • Херсонской области - 54;
  • Запорожской области-40.

Кроме этого, в результате бомбардировки и обстрелов россиян в Украине повреждены 2197 учебных заведений. Из них 223 разрушены полностью.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения из Украины в Россию было незаконно вывезено более 448 тысяч детей.

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