Кількість постраждалих від російської агресії дітей знову зросла: нові дані

Від початку повномасштабного вторгнення Росії постраждала понад 1051 українська дитина. Кількість жертв сягнула 358, а поранених - 693.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram Офісу генерального прокурора.
Так, 27 липня внаслідок обстрілу Миколаївського району Миколаївської області зазнали поранення хлопчики 14 і 12 років.
Також у середу через мінометний обстріл села Прудянка Харківської області був поранений 12-річний хлопчик.
В ОГП зазначили, що найбільше від агресії РФ постраждало неповнолітніх у:
Окрім цього, у результаті бомбардування та обстрілів росіян в Україні пошкоджено 2197 навчальних закладів. З них 223 зруйновані повністю.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення з України до Росії було незаконно вивезено понад 448 тисяч дітей.