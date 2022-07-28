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Кількість постраждалих від російської агресії дітей знову зросла: нові дані

Фото: кількість поранених дітей через російську агресію зросла (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Від початку повномасштабного вторгнення Росії постраждала понад 1051 українська дитина. Кількість жертв сягнула 358, а поранених - 693.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram Офісу генерального прокурора.

Так, 27 липня внаслідок обстрілу Миколаївського району Миколаївської області зазнали поранення хлопчики 14 і 12 років.

Також у середу через мінометний обстріл села Прудянка Харківської області був поранений 12-річний хлопчик.

В ОГП зазначили, що найбільше від агресії РФ постраждало неповнолітніх у:

  • Донецькій області - 363;
  • Харківській області - 195;
  • Київській області - 116;
  • Чернігівській області - 68;
  • Луганській області - 61;
  • Миколаївській області - 57;
  • Херсонській області - 54;
  • Запорізькій області - 40.

Окрім цього, у результаті бомбардування та обстрілів росіян в Україні пошкоджено 2197 навчальних закладів. З них 223 зруйновані повністю.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення з України до Росії було незаконно вивезено понад 448 тисяч дітей.

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