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Число пострадавших от российской агрессии детей возросло: новые данные

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Понедельник 25 июля 2022 09:30
Число пострадавших от российской агрессии детей возросло: новые данные Фото: число пострадавших от российской агрессии детей возросло (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России пострадали более 1044 украинских детей. Из них 358 детей погибли, еще более 686 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Больше от российской агрессии всего пострадало детей в Донецкой области - 362, Харьковской - 194, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 55, Херсонской - 54, Запорожской - 40.

Так, сегодня в результате российского обстрела Николаевского района Николаевской области получила ранение 8-летняя девочка.

Кроме того, стало известно, что 18 июля в результате артиллерийского обстрела города Горняк Донецкой области был травмирован 17-летний парень.

Напомним, с начала войны оккупанты незаконно вывезли в Россию почти 450 тысяч детей.

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