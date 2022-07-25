Число пострадавших от российской агрессии детей возросло: новые данные

С начала полномасштабного вторжения России пострадали более 1044 украинских детей. Из них 358 детей погибли, еще более 686 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Больше от российской агрессии всего пострадало детей в Донецкой области - 362, Харьковской - 194, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 55, Херсонской - 54, Запорожской - 40. Так, сегодня в результате российского обстрела Николаевского района Николаевской области получила ранение 8-летняя девочка. Кроме того, стало известно, что 18 июля в результате артиллерийского обстрела города Горняк Донецкой области был травмирован 17-летний парень.