Кількість постраждалих від російської агресії дітей зросла: нові дані

З початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали понад 1044 українських дітей. З них 358 дітей загинули, ще понад 686 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

Найбільше від російської агресії найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 362, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 55, Херсонській - 54, Запорізькій - 40. Так, сьогодні в результаті російського обстрілу Миколаївського району Миколаївської області отримала поранення 8-літня дівчинка. Крім того, стало відомо, що 18 липня в результаті артилерійського обстрілу міста Гірник Донецької області був травмований 17-річний хлопець.