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Кількість постраждалих від російської агресії дітей зросла: нові дані

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Понеділок 25 липня 2022 09:30
Кількість постраждалих від російської агресії дітей зросла: нові дані Фото: кількість постраждалих від російської агресії дітей зросла (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали понад 1044 українських дітей. З них 358 дітей загинули, ще понад 686 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

Найбільше від російської агресії найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 362, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 55, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Так, сьогодні в результаті російського обстрілу Миколаївського району Миколаївської області отримала поранення 8-літня дівчинка.

Крім того, стало відомо, що 18 липня в результаті артилерійського обстрілу міста Гірник Донецької області був травмований 17-річний хлопець.

Нагадаємо, з початку війни окупанти незаконно вивезли до Росії майже 450 тисяч дітей.

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