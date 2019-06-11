Число пострадавших от отравления во Львове резко возросло

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От отравления на свадьбе во Львове пострадали 44 человека

Количество пострадавших от отравления во время свадьбы во Львове достигло 44 человек. Четверо пострадавших отказались от госпитализации, еще одну женщину выписали из больницы по ее требованию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент гражданской обороны Львовской ОГА.

Среди пострадавших - пятеро детей, они находятся в областной инфекционной клинической больнице в состоянии средней тяжести. Отметим, всего на свадьбе 8 июня присутствовали около 100 человек.

Предварительный диагноз пострадавших - острая кишечная инфекция. Отравление произошло в местном ресторане "Червона рута", сейчас в этом заведении работает Госпродпотребслужба, эксперты берут пробы продуктов, воды, а также осматривают персонал.

Напомним, первые пострадавшие обратились к медикам еще 9 июня, вчера были госпитализированы 20 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области в селе Репужинцы Заставнивского района в лагере отравились 30 детей. Заместитель директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Сергей Торский заявил, что 9 июня получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у 30-ти детей, отдыхающих в лагере в Репужинцах.