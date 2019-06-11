Число постраждалих від отруєння у Львові різко зросло

Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Від отруєння на весіллі у Львові постраждали 44 людини

Кількість постраждалих від отруєння під час весілля у Львові досягла 44 осіб. Четверо постраждалих відмовилися від госпіталізації, ще одну жінку виписали з лікарні на її вимогу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент цивільної оборони Львівської ОДА.

Серед постраждалих - п'ятеро дітей, вони знаходяться в обласній інфекційній клінічній лікарні в стані середньої тяжкості. Відзначимо, всього на весіллі 8 червня були присутні близько 100 осіб.

Попередній діагноз постраждалих - гостра кишкова інфекція. Отруєння сталося у місцевому ресторані "Червона рута", зараз у цьому закладі працює Держпродпотребслужба, експерти беруть проби продуктів, води, а також оглядають персонал.

Нагадаємо, перші постраждалі звернулися до медиків ще 9 червня, вчора були госпіталізовані 20 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чернівецькій області в селі Репужинці Заставнівського району в таборі отруїлися 30 дітей. Заступник директора ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Сергій Торський заявив, що 9 червня отримали повідомлення про скарги на біль у животі і блювоту у 30-ти дітей, що відпочивають у таборі в Репужинцях.