Число пострадавших из-за новых взрывов на военном складе в РФ выросло

Число пострадавших в результате двух новых взрывов на военном арсенале рядом с Ачинском Красноярского края (РФ) возросло до 10 человек. Об этом сообщили росСМИ.

Отмечается, что медицинская помощь амбулаторно оказана шести пострадавшим, еще четверо госпитализированы. Также медики говорят, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

"Ни одному пациенту на сегодняшний день ничего не угрожает", - сказали в медучреждении.

Напомним, 9 августа на военном складе под Ачинском в Красноярском крае Российской Федерации, где 5 августа произошел пожар, прогремели новые взрывы. Взрывы произошли из-за попадания молнии. Позже стало известно, что в результате взрывов пострадали пять человек.

Ранее РБК-Украина писало, что 5 августа в Российской Федерации в Красноярском крае произошел пожар на одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Сообщалось, что в результате взрывов пострадали девять человек. Позже в СК РФ подтвердили информацию об одном погибшем в результате ЧП.

В Минобороны РФ заявили, что предварительной причиной пожара и взрывов в России на складе боеприпасов в Красноярском крае является человеческий фактор.