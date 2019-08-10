Кількість постраждалих через нові вибухи на військовому складі в РФ зросла

Кількість постраждалих в результаті двох нових вибухів на військовому арсеналі поруч з Ачинськом Красноярського краю (РФ) зросла до 10 осіб. Про це повідомили росЗМІ.

Наголошується, що медична допомога надана амбулаторно шести потерпілим, ще четверо госпіталізовані. Також медики кажуть, що життю постраждалих нічого не загрожує.

"Ні одному пацієнту на сьогоднішній день нічого не загрожує", - сказали в медустанові.

Нагадаємо, 9 серпня на військовому складі під Ачинськом в Красноярському краї Російської Федерації, де 5 серпня сталася пожежа, пролунали нові вибухи. Вибухи сталися через влучення блискавки. Пізніше стало відомо, що в результаті вибухів постраждали п'ятеро людей.

Раніше РБК-Україна писало, що 5 серпня в Російській Федерації в Красноярському краї сталася пожежа на одній з військових частин, у результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди. Повідомлялося, що в результаті вибухів постраждали дев'ять осіб. Пізніше СК РФ підтвердили інформацію про одного загиблого в результаті НП.

У Міноборони РФ заявили, що попередньою причиною пожежі і вибухів в Росії на складі боєприпасів в Красноярському краї є людський фактор.