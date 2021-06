Кількість постраждалих після потужного торнадо в Чехії зросла вдвічі

Торнадо досягав 3-4 ступеня з п'яти. Також йшов град розміром до 10 см. У селах і місті триває розбір завалів - під ними досі є люди. На місці працюють рятувальники і медики з Чехії, Австрії та Словаччини, оголошена надзвичайна ситуація.

JUST IN - Rare tornado devastates a town in the Czech Republic.pic.twitter.com/6XQQ12e4zm