Число пострадавших в ходе протестов во Франции возросло до 227

Фото: протесты во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Шестеро человек серьезно ранены

Во Франции число пострадавших среди демонстрантов, которые протестуют против поднятия цен на бензин, выросло до 227. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

Среди пострадавших также есть полицейские, один из них получил серьезную травму. В течение дня, как указали в МВД, полиция задержала 117 человек, 73 из них впоследствии были помещены под стражу.​

"Ситуация довольно серьезная. Утром умер один человек, 227 пострадали, шестеро серьезно ранены ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что максимальное количество манифестантов, которые одновременно находились на акции протеста, по оценкам полицейских, достигло 282,71 тыс. Такое число протестующих было зафиксировано около 17:00 по местному времени.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе акций протеста против повышения цен на бензин, которые происходят во Франции, погиб человек, еще 47 получили ранения.

Кроме того, глава МВД Франции Кристоф Канастер предупредил протестующих, что полиция получила приказ вмешаться в случае, если в ближайшее время не будут разблокированы основные автомагистрали.