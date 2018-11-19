Кількість потерпілих у ході протестів у Франції зросла до 400

Фото: протести у Франції (twitter.com/Geraud_Lefebvre)

Поліція взяла під варту 157 протестувальників

У Франції число постраждалих серед демонстрантів, які протестують проти підняття цін на бензин, перевищило 400 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як зазначається, за даними Міністерства внутрішніх справ Франції, на протестах затримали близько 300 осіб. Із них 157 людей взяли під варту.

"Були напади, бійки, ножі. У деяких місцях було багато алкоголю, що призвело до ідіотської поведінки", - заявив міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер.

Як пише видання RTL, міністр заявив, що "у цих демонстраціях було поранено 409 людей, у тому числі 14 з них отримали серйозні поранення". Водночас, травми отримали 28 поліцейських.

Повідомляється також, що учасники руху "Жовті жилети" почали встановлювати блокпости біля сховищ із паливом. Вони пропускають легкові автомобілі, але не дозволяють проїзд вантажівок.

Всього в країні відбулися понад 2 тис. акцій різного масштабу, в яких уже взяли участь близько 288 тисяч осіб.

Зазначимо, що зранку у понеділок 19 листопада протести продовжилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході акцій протесту проти підвищення цін на бензин, які відбуваються у Франції, загинула людина, ще 47 отримали поранення.

Крім того, глава МВС Франції Крістоф Канастер попередив протестувальників, що поліція отримала наказ втрутитися в разі, якщо найближчим часом не будуть розблоковані основні автомагістралі.