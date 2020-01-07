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На церемонии прощания с Сулеймани погибли 35 людей

Новости » Происшествия     07.01.2020 - 12:03
На церемонии прощания с Сулеймани погибли 35 людей
Фото: Касем Сулеймани (из открытых источников)

Также на церемонии прощания с Сулеймани пострадали 48 людей

Во время церемонии прощания с убитым Касемом Сулеймани погибли 35 человек, 48 пострадали в давке. Об этом сообщает телерадиокорпорация IRIB.

Церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Кермане началась во вторник утром.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.

По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются, дополнительная информация будет предоставлена после расследования.

Напомним, высший совет нацбезопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.

В начале года США провели авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касем Сулеймани.

Также президент США Дональд Трамп пригрозил нанести "быстрый и сильный удар" по 52 объектам на территории Ирака.

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